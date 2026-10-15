Adana'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kaldı

Adana'da saat 05.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar , kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkili yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sabah saatlerinde yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar zor anlar yaşadı ve bazı noktalarda ulaşım aksadı.

Sağanağın etkili olduğu noktaların başında Seyhan ilçesi geldi.

Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki Valilik alt geçidi tamamen suyla doldu. Bunun üzerine ekipler güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı.

Aynı ilçedeki Ziyapaşa Bulvarı'nda ise sağanağın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgede çalışma yapması bekleniyor.