Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 11:21
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 adreste kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adreslere baskın yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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