Adana'da 6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi (Adana Haberleri)

Adana'da 6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 12:39

Adana'da 6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yabancı uyruklu 6 DEAŞ zanlısının kentte olduğunu tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkardığı 6 zanlının yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu belirlenen evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

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