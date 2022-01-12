Adana'da 6 DEAŞ zanlısına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 6 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yabancı uyruklu 6 DEAŞ zanlısının kentte olduğunu tespit etti.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkardığı 6 zanlının yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu belirlenen evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.



Gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.