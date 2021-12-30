Adana'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 11:20
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçak içki satan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 670 içki kiti ile 102 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Öte yandan, aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1228 paket cinsel içerikli ürün bulundu.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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