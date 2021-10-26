Adana'da 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:36
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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