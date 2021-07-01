Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 13:39
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki iş yerinde kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adreslere baskın yapan ekipler, 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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