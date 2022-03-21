Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin baskın yaptığı farklı adresler ve şüphe üzerine durduğu kamyonda yaptıkları aramalarda; gümrük kaçağı olan 9 milyon 430 bin makaron, 22 bin doldurulmuş sigara, 610 kilo tütün, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.