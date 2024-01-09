Adana'da akülere gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen hafif ticari aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajındaki iki aküye tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde 22 kilogram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü Ahmet Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ahmet Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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