Adana'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 19:49
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu Mahallesi'nde şüpheli A.T'nin aracında arama yaptı.
Araçta 40 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, zanlı A.T'yi gözaltına aldı.
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