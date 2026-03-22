Adana'da atlara eziyet eden iki kişi, haftada bir gün barınak temizleyecek
22.03.2026 10:50
Eziyet edilen atların koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Adana'da arabaya koşulu iki ata sopayla vurup eziyet eden iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Zanlılara haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan iki ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatmıştı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A.'yı (26) gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HAFTADA BİR GÜN BARINAK TEMİZLEYECEKLER
Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.
HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayvanların koruma altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyecektir."
