Adana'da atlara eziyet eden iki kişi, haftada bir gün barınak temizleyecek

Adana'da arabaya koşulu iki ata sopayla vurup eziyet eden iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Zanlılara haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.

"Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyecektir."

Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.

Adana 'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan iki ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatmıştı.

