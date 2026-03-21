Adana'da atlara eziyet iddiasına 2 gözaltı

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğine dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet birimleri tarafından derhal çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A. (26) adlı şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Açıklamada söz konusu atlar koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilerek, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.