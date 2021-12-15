Adana'da bal ve arıcılık ürünleri fuarı açıldı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Elka Fuarcılık tarafından Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 10 ilden 29 firma katılıyor.



Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, fuarın açılışında, Türkiye'nin dünyada bal üretiminde ikinci sırada olduğunu söyledi.



Uludağ, kentin bal üretimine ilişkin olarak da "Adana, bal üretiminde Türkiye'de ikinci. Sarıçam da bal üretiminde Adana'da ikinci sırada. İnşallah birinciliğe doğru yol almak için çalışmalar yaparız." dedi.



Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç da bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği fuarın, bölgenin kendisini göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.



Yamaç, şunları kaydetti:



"Elka Fuarcılık olarak 7. yılımızdayız. Ekibimizle farklı işler yapmak amacıyla yola çıktık. İnşallah hem şehrimize hem ülkemize daha farklı organizasyonlar getireceğiz. Bal ve aracılıkla ilgili fuar organizasyonuyla hem şehrimizin hem ülkemizin sektördeki gücünü inşallah herkese anlatacağız."



Fuar, 18 Aralık'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

