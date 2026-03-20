Adana'da bıçaklı kavga. 17 yaşındaki çocuk öldü
20.03.2026 23:14
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. 17 yaşındaki bir kişi öldü, 2 kardeşi ise yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erdoğan Ertaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
