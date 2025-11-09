Adana'da binlerce kutu kaçak ilaç yakalandı

Adana polisinin bir eve yaptığı baskında 107 bin 64 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Bir şüpheli, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma suçundan" gözaltına alındı.

Polis adrese yaptığı baskında ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 107 bin 64 adet ilaç ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan ilçesinde bir evde kaçak ilaç olduğu bilgisine ulaştı.

