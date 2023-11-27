Adana'da bir araçta 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi 41010 Sokak'ta park halindeki araçta arama yaptı.
Otomobilde 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sahibi H.Y, emniyete götürüldü.
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