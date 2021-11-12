Adana'da bir araçta uzun namlulu silah ve 15 tabanca ele geçirildi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:31
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ndeki kontrol esnasında M.A.K ve T.K'nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı.
Ekipler, aramada 1 uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 33 fişek ile 15 ruhsatsız tabanca buldu.
Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.
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