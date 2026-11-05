Adana'da bir kadın ve kızı, eski eşinin yeğeni tarafından darbedildi
05.11.2026 11:19
Son Güncelleme: 05.11.2026 11:21
Adana'da anne ve kızının sokak ortasında darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da bir kadın ve 15 yaşındaki kızı, eski eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Olay, önceki gece Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte sokakta bekleyen A.A., eski eşinin yeğeni M.K. ile karşılaştı. Otomobilinden inen M.K. ile A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., kadın ve kızını darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken M.K., kendisini kovalayan kadının yakınlarından otomobiline binerek kaçtı.
Saldırıda hafif yaralanan anne ve kızı, hastaneye giderek darp raporu aldı. İkilinin şikâyeti üzerine polis ekipleri M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken saldırı anlarının çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi
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