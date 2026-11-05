Adana'da bir kadın ve kızı, eski eşinin yeğeni tarafından darbedildi

Adana'da bir kadın ve 15 yaşındaki kızı, eski eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., kadın ve kızını darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken M.K., kendisini kovalayan kadının yakınlarından otomobiline binerek kaçtı.

Olay, önceki gece Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte sokakta bekleyen A.A., eski eşinin yeğeni M.K. ile karşılaştı. Otomobilinden inen M.K. ile A.A. arasında tartışma çıktı.

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