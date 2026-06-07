Adana'da büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki çiftlikte saman balyalarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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