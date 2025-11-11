Adana'da cezaevi firarisi yakalandı
11.11.2025 09:03
AA
Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'nun (38) adresini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.