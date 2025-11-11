Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'nun (38) adresini tespit etti.

YASAL UYARI

ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.