Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:04
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki hatıra ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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