Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 16:32
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yazıbaşı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.