Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:22
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.
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