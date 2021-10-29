Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (Adana Haberleri)

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:22

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Haberleri - Anadolu Ajansı, Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

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