Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Ahmet Andopdoğlu ile 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Andopdoğlu'ya ateş etti.



Ayağından yaralanan Andopdoğlu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

