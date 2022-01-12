Adana'da dayısı tarafından darbedildiğini iddia eden kız şikayetçi oldu.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 20 yaşındaki kız, dayısı tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.



İddiaya göre, Serdar K, ablasının Hadırlı Mahallesi'ndeki evine giderek bahçede bulunan atıl eşyaları satmak için toplamaya başladı.



Bu sırada, evdeki Merve D, eşyalar karşılığında dayısı Serdar K'den kendisine yemek ısmarlamasını istedi.



Serdar K'nin ise duruma sinirlenerek yeğenine tokat attığı öne sürüldü.



Olayı haber alarak eve gelen teyze Serap K. ile yeğeni Merve D. arasında da tartışma çıktı.



- Uzaklaştırma kararı verildi



Merve D, kendisini evin banyosuna kilitleyerek cep telefonuyla polisi arayarak dayısı ve teyzesi hakkında şikayetçi oldu.



Hürriyet Polis Merkezi Amirliğinde ifadeleri alınarak serbest bırakılan dayı Serdar K. ve teyze Serap K. hakkında yeğenlerine karşı uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.



