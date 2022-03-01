Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 15:23
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de faaliyette bulunduğu değerlendirilen 3 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının zanlılar hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, şüphelilerin kentteki adreslerini tespit etti.
Özel hareket polislerinin de desteğiyle merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, söz konusu şüphelinin bulunduğu evin sokağını zırhlı araçlarla kapattı.
Şüphelinin evinin kapısını önce koçbaşıyla, ardından levye ve balyozla açmayı deneyen ancak sonuç alamayan ekipler, demir sürgülerle güçlendirildiğini tespit ettikleri kapıya zırhlı araçla vurup açarak içeri girdi.
Zanlıyı gözaltına alan ekipler, evde arama yaptı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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