Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 10:44
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 9 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i salıverildi.
Serbest bırakılan 5 zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince 9 Şubat'ta şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlenmişti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 6 zanlı yakalanmıştı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.