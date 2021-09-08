Adana'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Adana Haberleri 08.09.2021 - 18:28
ADANA (AA) - Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Vayvaylı Mahallesi Dağ mevkisinde devriye görevi esnasında, dedektörle define arayan kişiler olduğunu tespit etti.
Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı, yanlarındaki çeşitli malzemelere el konuldu.
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