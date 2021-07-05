Adana’da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 10:09
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana’da alınan bilgiye göre, Fırat Kargün idaresindeki 34 RK 3293 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde dereye devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Abdurrezzak Kargün, Selçuk Kargün ve Mahsun Kılınç yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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