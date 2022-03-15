Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 01 FF 535 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.



Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.



