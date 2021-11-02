Adana'da devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 17:53
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Osman Samsa idaresindeki 01 S 1508 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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