Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 22:32

Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, Şakirpaşa Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Onur Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücüyü ekipler, yaya olarak kısa bir süre sonra kovalamacayla yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız hafif makineli tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...