Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, Şakirpaşa Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Onur Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.



Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücüyü ekipler, yaya olarak kısa bir süre sonra kovalamacayla yakaladı.



Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız hafif makineli tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.