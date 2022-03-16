Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki bir halı sahadan iki kişinin çaldıkları metal levhayı elektrikli bisikletle yükleyerek kaçtığı ihbarını aldı.





Olay yerine sevk edilen ekipler, elektrikli bisikletle kaçan iki şüphelinin peşine düştü.



Polis, araçla takip ettiği zanlılar Yunus G. ve Kemal K'yi yakaladı.



İş yeri görevlisi Cumali Ceyhan'ın "Neden aldınız?" sorusu üzerine zanlılar, "Kusura bakma ağabey ihtiyacımız vardı. Sahibinin olmadığını düşünerek aldık. Aklımız böyle başımıza gelecek." şeklinde konuştu.



Ceyhan da "İhtiyacınız varsa gelin isteyin." dedi.



Olay yerindeki gazetecilerin sorusu üzerine Ceyhan, şüphelilerin uyarılara aldırmayıp kaçtığını belirterek, "Şimdi de 'Bizi affedin' diyorlar. Biz şikayetçi olmazsak başkasının canını yakacaklar. Kendilerinden şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.



Zanlılar, işlemleri için Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

