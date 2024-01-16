Adana'da eski kız arkadaşının aracına zarar veren zanlı yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 9 Ocak'ta N.K, otomobiliyle seyir halindeyken eski erkek arkadaşı F.A. önüne çıktı.
F.A, barışma isteğine olumlu yanıt alamayınca N.K'nin aracının ön camını yumruklayarak kırdı.
N.K'nin çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine F.A. bölgeden uzaklaştı.
Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla F.A'yı olay yerinin yakınında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlının, kadının aracının camını kırması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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