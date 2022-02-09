Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi (Adana Haberleri)

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:20

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Toros Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandakileri tahliye ederken yangına müdahale etti.

Apartmanda dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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