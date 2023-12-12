Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli operasyonla yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.A'nın Onur Mahallesi'ndeki evine iki tabancayla ateş açıp kaçan şüpheli A.T'nin (17) yakalanması için çalışma yaptı.



Ekipler, zanlının ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.



Zanlının evinde, bir hafif makineli tüfek, 2 tabanca, 159 mermi, bir miktar uyuşturucu, 3 kar maskesi ve 105 bin lira ele geçirildi.



Kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.



Öte yandan ilçe genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3-9 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimlerde de ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tüfeklere ait 883 kartuş, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen 10 motosiklet ele geçirildi.



Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

