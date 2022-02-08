Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:21
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta başıboş gezen 2 pitbull, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi.
Evinden dışarı çıkamayan Seçen, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediye ekipleri sevk edildi.
Yasaklı ırk olan 2 köpek, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.