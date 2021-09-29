Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısı hakim karşısında

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah K. ile 4 Ekim 2020'de öldürülen Hülya Güllüce'nin (39) yakınları ve tarafların avukatları katıldı.



Sanık, savunmasında Güllüce ile birlikte yaşadıklarını iddia ederek, "Hülya'nın cep telefonuna bir mesaj geldi. Gözüm tam iyi görmüyordu ancak mesajda 'aşkım' lafını gördüm. O an kendimi kaybettim, mutfakta bulunan tabancayı aldım. Kızıma zarar vermemek için kapısını kapatıp, bağladım. Sonrasında da Hülya'ya ateş ettim." dedi.



Güllüce'nin anne ve babası da sanığın kızını planlayarak öldürdüğünü ileri sürerek, cezalandırılmasını istedi.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Müşteki ailenin avukatı Oya Tekin, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti "tasarlayarak" işlediğini, bu nedenle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini söyledi.



Aileyle birlikte duruşmayı izleyen CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de Türkiye'de artık kadın cinayeti görmek ve duymak istemediklerini ifade etti.



Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Hülya Güllüce, 4 Ekim 2020'de evinde ölü bulunmuş, 100. Yıl Polis Merkezi yakınında tabancayla yakalanan Abdullah K, tutuklanmıştı.

