Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 09:21
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin yatak odasındaki dolapta 1 kilo 400 gram eroin buldu.
Polis ekipleri, evdeki Yılmaz K. (43) ile 9 aylık hamile eşi Gülistan K'yi (40) gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Gülistan K, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı, kocası Yılmaz K. ise adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Yılmaz K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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