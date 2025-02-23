Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı (Adana Haberleri)

Adana'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 383,46 gram sentetik uyuşturucu, 38,30 gram kokain, 22 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.Y. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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