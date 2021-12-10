Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde S.S'nin, evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.



Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 10 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirdi.



Jandarma ekipleri şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.



