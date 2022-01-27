Adana'da FETÖ hükümlüsü 6 eski polis yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 11:59
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 6 eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 eski polisin kentte olduğunu tespit etti.
Ekipler, 3 eski polisin 8 yıl 3'er ay, diğerlerinin de 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Eş zamanlı operasyonla yakalanan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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