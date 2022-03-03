Adana'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:23
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, örgütün toplantılarını organize eden, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen ve ardışık arama kayıtları bulunanların zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Aralarında meslekten ihraç doktor, polis, öğretmen ve sağlık memurunun da bulunduğu 10 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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