Adana'da FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 17:49
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski uzman çavuş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan tutuksuz sanık H.İ.K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Sanık H.İ.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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