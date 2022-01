Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu, örgüt üyelerine saklanmaları için kentte hücre evi temin ettiğini kaydetti.



Savcı, ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası sanık O.K'nin Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ/PDY içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Sanık O.K, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.



Örgütsel bir konumunun olmadığını öne süren O.K, "Sohbet toplantılarına katılmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.