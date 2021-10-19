Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.Ç. ve avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, örgütün Adana il yapılanmasında yurt müdürü olarak görev yapması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi, sosyal medya hesabından FETÖ'yü övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yapması, örgüt içi tayine tabi tutulması, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunması hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ş.Ç, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



