Adana'da FETÖ'nün sözde "mütevelli grubu"nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ve avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY'nin Adana il yapılanmasında "mütevelli grubu"nda yer aldığını, örgütün hücre evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını, sohbet toplantılarına katıldığını, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve HTS kayıtlarına göre örgütün mahrem imamları ile yoğun irtibatının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık A.Y. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

