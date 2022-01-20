Adana'da firari cinayet zanlısı jandarma denetiminde yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 17:45
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüpheli tavırlar sergileyip kaçmaya başlayan bir kişinin peşine düştü.
Kovalamacayla yakalanan A.K'nin, Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan "kasten öldürme" olayının zanlısı olarak arandığı belirlendi.
Ekipler A.K'yi gözaltına aldı.
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