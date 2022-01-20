Adana'da firari cinayet zanlısı jandarma denetiminde yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerinin denetiminde yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 17:45

Adana'da firari cinayet zanlısı jandarma denetiminde yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüpheli tavırlar sergileyip kaçmaya başlayan bir kişinin peşine düştü.

Kovalamacayla yakalanan A.K'nin, Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan "kasten öldürme" olayının zanlısı olarak arandığı belirlendi.

Ekipler A.K'yi gözaltına aldı.

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