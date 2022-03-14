Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 15:10
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin 6 kadına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.
Ekipler, kadınları otoyola bırakıp gün sonunda paralarına el koyan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Yaklaşık 3 aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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