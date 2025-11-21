Adana'da gıdaya denetim: 18 iş yeri kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Kasım tarihleri aralığında Adana genelinde gıda satışı yapan 29 bin 780 işletmede denetim yaptı. Şarküteri, market, kebapçı, dönerci, fırın ve benzeri birçok noktada hijyen, ürün güvenliği ve mevduata uygunluk incelendi.

Denetimde işletmelerden alınan numunelerde olumsuz bir durumla karşılaşılan yerler hakkında cezai işlem uygulandı.

Hijyen, ürün güvenliği veya yasal uygunluk açısından eksikliği tespit edilen 521 işletmeye 66 milyon 740 bin lira para cezası kesildi. Bu süreçte 18 iş yeri de faaliyetten men edildi.