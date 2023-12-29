Adana'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Aralık'ta bir evin bahçesinde park halindeki elektrikli bisiklet çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek araştırma başlattı.
Ekipler, ikamete ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit etti.
Şüpheli Ural B, evine yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şüphelinin olay yerinde panikleyip kaçması, daha sonra dönüp elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
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